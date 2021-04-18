Артист рассказал, о чем будет с гордостью вспоминать

Популярный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своих эмоциях в качестве ведущего шоу "Лига Смеха"

Артист заработал любовь публики, благодаря своему творчеству, передает Politeka.net. Сейчас рэпер также участвует и выступает ведущим различных шоу.

Так, Потап рассказал о своих эмоциях, полученных в качестве ведущего шоу "Лига Смеха". Свою запись певец подкрепил снимком, на котором были запечатлены тренеры шоу, а также участники на сцене.

В публикации Потап поблагодарил за организацию программы, ведь он получил колоссальное удовольствия в сезоне "Битва титанов".

"Для меня роль ведущего Лиги была суперответственная, я же видел, как вел Вова первые три сезона, стоять на сцене рядом с Кошевым и найти формулу, при которой мы вдохнем новую жизнь в уже полюбившееся состязание было сверхзадачей!", - поразил неожиданным признанием рэпер.

По словам артиста, роль ведущего для него одна с вспомогательных профессий.

"Я скорее корпоративно/импульсивно/импровизационный ведущий у меня есть свой стиль и вайб поведения на сцене и вопросов к самому себе у меня предостаточно, НО!!! Все что происходило в Лиге было таким трушным, таким настоящим, что я буду с гордостью вспоминать Битву Титанов и тот факт, что я был к этому причастен... Я получил суперпорцию кайфа", - поделился рэпер.

Пользователи сети оставили много комментариев, а некоторые даже заволновались:

"Будто предсмертная записка) Уверен, что дальнейшие сезоны ЛС должен вести именно ПТП)", "Вы определенно внесли новое дыхание в лигу,мне очень понравилось...", "Очень крутой сезон получился 🔥".

Напомним, что Потап сразил эффектным образом мужчины из прошлого и поделился мудростью: "Крестный отец".

Как сообщала Politeka, скучающий Потап показал, с кем заперт дома на карантине, пока жена за границей: «Настя, как ты могла...».

Также Politeka писала, что Потап в балахоне вместе с наряженной Каменских показал, каким был в молодости: "Теперь 40-летний мишка".