Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал, чем занимается, пока Каменских находится за границей
Как пишет Politeka.net, оставшийся дома без жены артист не теряет время и продолжает работать. У себя в сети он делится с поклонниками подробностями из личной жизни. На выходных Потап устроил себе релакс и провалялся на лежаке, греясь на солнце. Понедельник же рэпер начал очень продуктивно. Он поделился эксклюзивным селфи, сделанным на съемках.
«Работаем и развлекаемся с @m1ukraine», - подписал новое фото Потап.
Поклонники оставили под постом массу отзывов, которые касались внешности артиста. Потап заинтриговал фанатов своим прищуренным загадочным лицом.
"Фантомас", «Хорошего дня», «Огонь», «Губы накрасили», «Ммм, что у тебя с левым глазом?», «Загар после Тулума отпад», «Крутой наш Потапчик!! Или кому-то красивой моргает или свет бьёт в глазах!)? А может наш любимый пьян от счастья!!?)», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Потап примерил новый образ, готовясь к своему 40-летию. Как известно, 8 мая Алексей Потапенко будет праздновать свой юбилей.
«Кепка к 80-летию Bruce Lee, серьга с мармеладным мишкой Gammy к 40 летию меня», - подписал фото артист.
Напомним, что Потап сразил эффектным образом мужчины из прошлого и поделился мудростью: "Крестный отец".
Как сообщала Politeka, скучающий Потап показал, с кем заперт дома на карантине, пока жена за границей: «Настя, как ты могла...».
Также Politeka писала, что Потап в балахоне вместе с наряженной Каменских показал, каким был в молодости: "Теперь 40-летний мишка".