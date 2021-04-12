Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал, чем занимается, пока Каменских находится за границей

Как пишет Politeka.net, оставшийся дома без жены артист не теряет время и продолжает работать. У себя в сети он делится с поклонниками подробностями из личной жизни. На выходных Потап устроил себе релакс и провалялся на лежаке, греясь на солнце. Понедельник же рэпер начал очень продуктивно. Он поделился эксклюзивным селфи, сделанным на съемках.

«Работаем и развлекаемся с @m1ukraine», - подписал новое фото Потап.

Поклонники оставили под постом массу отзывов, которые касались внешности артиста. Потап заинтриговал фанатов своим прищуренным загадочным лицом.

"Фантомас", «Хорошего дня», «Огонь», «Губы накрасили», «Ммм, что у тебя с левым глазом?», «Загар после Тулума отпад», «Крутой наш Потапчик!! Или кому-то красивой моргает или свет бьёт в глазах!)? А может наш любимый пьян от счастья!!?)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Потап примерил новый образ, готовясь к своему 40-летию. Как известно, 8 мая Алексей Потапенко будет праздновать свой юбилей.

«Кепка к 80-летию Bruce Lee, серьга с мармеладным мишкой Gammy к 40 летию меня», - подписал фото артист.

Напомним, что Потап сразил эффектным образом мужчины из прошлого и поделился мудростью: "Крестный отец".

Как сообщала Politeka, скучающий Потап показал, с кем заперт дома на карантине, пока жена за границей: «Настя, как ты могла...».

Также Politeka писала, что Потап в балахоне вместе с наряженной Каменских показал, каким был в молодости: "Теперь 40-летний мишка".