Відомий український продюсер і репер Потап з дружиною в минулому були зовсім іншими людьми

До того, як стати парою, артисти десять років пропрацювали разом в одній групі і сильно змінилися перед тим, як почати сольну кар'єру. Примітно, що Потап продюсує Каменських досі, також, як і інші проекти, в тому числі групу "Мозги", Надю Дорофєєву і Мішель Андраде.

До того, як одружитися, пара також не раз відзначала, що спочатку їх дружба не задалася і перший рік роботи вони навіть були в сварці і терпіти не могли один одного. Лише почавши спілкуватися нормально, артисти змогли знайти спільну мову.

А ось спільне схуднення їх навіть зблизило. Пара тренувалася з тренером вранці і ввечері, а заради весілля скинула по 20 кг! Як видно на архівному кадрі, зірки були в самих різних стилях і не ховали недоліки. Довгий час сам Потап навіть не міг позбутися зайвої ваги, зараз же він виглядає молодше, ніж раніше.

Також сам артист у своєму Instagram розмістив фото, на якому поекспериментував з образом, примірявши білу кепку козирком назад і забавну сережку в лівому вусі з червоним мармеладним ведмедиком гаммі.

"Кепка до 80-річчя Bruce Lee, Сережка з мармеладним ведмедиком Gammy до 40 річчя мене.)))"

"Всього-то 40. Ще все життя попереду🔥🔥 ", "Da bosss 🔥🔥🔥", "Красунчик🔥40летний ведмедик ❤️", "З ДНЮХОЙ👏Вам бобра❤️", "Кепка -залік🔥", "Чічі - норм 😎", "Окуляри якраз до цієї кепці👍🏼", "Відмінний Кепар. 🙌 ", "В 40 починають і нові проекти і масштаби на більше служіння світу😍", " Сережка це твоє 🐓"," на Корогодського схожий😁 " - відгукнулися небайдужі фанати.

Нагадаємо, що Потап, що залишився без Каменських, вирішив поекспериментувати зі стилем і показав результат: "Нагієв"

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