Известный украинский продюсер и рэпер Потап примерил образ из прошлого и поделился с поклонниками жизненной мудростью

Муж Насти Каменских, которая сейчас развлекается в Мексике, поделился новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Алексей Потапенко в очередной раз продемонстрировал свою любовь к стильной одежде. Так, артист сфотографировался в эффектном сером пальто и шляпе-котелке ему в тон. Как метко подметили в комментариях к снимку, в таком наряде Потап похож на харизматичного актера из 80-х.

Помимо своего нового лука артист решил поделиться еще и полезным советом.

«Слушайте тех у кого бы вы могли чему-то научиться или слушайте те, кто нравиться или не слушайте, короче, шо вы пристали)))?», - написал Потап.

Его поклонники активно комментируют фото.

«Блиин, я первое мгновение подумала, что это какой-то актёр из 70-80 годов», «Дядя Потап, талантам всегда рад», «Красава мужик! Всегда разнообразный и стильный», «Крёстный отец)», - пишут люди под снимком.

Отметим, что до этого Потап порадовал поклонников еще одним запоминающимся образом. Он показал фото, на котором позирует в простой белой футболке, однако яркие аксессуары делают его образ действительно запоминающимся. Так, продюсер надел овальные голубые очки в толстой пластиковой оправе и сережку с розовым медвежонком.

Напомним, оставшийся без Каменских Потап решил поэкспериментировать со стилем и показал результат: "Нагиев".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в купальнике заявила о глобальных переменах в жизни: "Животик появился...".

Также Politeka писала, что довольный Потап козырнул заграничным отдыхом, пока жена зажигает в Мексике: «На высоте…».