Известный украинский продюсер и рэпер Потап примерил образ из прошлого и поделился с поклонниками жизненной мудростью
Муж Насти Каменских, которая сейчас развлекается в Мексике, поделился новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Алексей Потапенко в очередной раз продемонстрировал свою любовь к стильной одежде. Так, артист сфотографировался в эффектном сером пальто и шляпе-котелке ему в тон. Как метко подметили в комментариях к снимку, в таком наряде Потап похож на харизматичного актера из 80-х.
Помимо своего нового лука артист решил поделиться еще и полезным советом.
«Слушайте тех у кого бы вы могли чему-то научиться или слушайте те, кто нравиться или не слушайте, короче, шо вы пристали)))?», - написал Потап.
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Его поклонники активно комментируют фото.
«Блиин, я первое мгновение подумала, что это какой-то актёр из 70-80 годов», «Дядя Потап, талантам всегда рад», «Красава мужик! Всегда разнообразный и стильный», «Крёстный отец)», - пишут люди под снимком.
Отметим, что до этого Потап порадовал поклонников еще одним запоминающимся образом. Он показал фото, на котором позирует в простой белой футболке, однако яркие аксессуары делают его образ действительно запоминающимся. Так, продюсер надел овальные голубые очки в толстой пластиковой оправе и сережку с розовым медвежонком.
Напомним, оставшийся без Каменских Потап решил поэкспериментировать со стилем и показал результат: "Нагиев".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских в купальнике заявила о глобальных переменах в жизни: "Животик появился...".
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