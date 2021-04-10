Известный украинский продюсер и рэпер Потап с супругой в прошлом были совсем другими людьми

До того, как стать парой, артисты десять лет проработали вместе в одной группе и сильно изменились перед тем, как начать сольную карьреру. Примечательно, что Потап продюсирует Каменских до сих пор, также, как и другие проекты, в том числе группу "Мозги", Надю Дорофееву и Мишель Андраде.

До того, как пожениться, пара также не раз отмечала, что изначально их дружба не задалась и первый год работы они даже были в ссоре и терпеть не могли друг друга. Лишь начав общаться нормально, артисты смогли найти общий язык.

А вот совместное похудение их даже сблизило. Пара тренировалась с тренером по утрам и вечером, а ради свадьбы сбросила по 20 кг! Как видно на архивном кадре, звезды были в самых разных стилях и не прятали недостатки. Долгое время сам Потап даже не мог избавиться от лишнего веса, сейчас же он выглядит моложе, чем раньше.

Также сам артист в своем Инстаграм разместил фото, на котором поэкспериментировал с образом, примерив белую кепку козырьком назад и забавную серьгу в левом ухе с красным мармеладным мишкой Гамми.

"Кепка к 80-летию Bruce Lee, серьга с мармеладным мишкой Gammy к 40 летию меня.)))"

"Всего-то 40. Ещё вся жизнь впереди🔥🔥 ", "Da bosss 🔥🔥🔥 теперь 40-летний мишка", "Красавчик🔥40летний мишка ❤️", "С ДНЮХОЙ👏Вам бобра❤️", "Кепка -зачёт🔥", "Чичи - норм 😎", "Очки как раз к этой кепке👍🏼", "Отличный Кепар. 🙌", "В 40 начинают и новые проекты и масштабы на большее служение миру😍", "Серьга это твоё 🐓", "На Корогодского похож😁"- откликнулись небезразличные фанаты.

Напомним, что оставшийся без Каменских Потап решил поэкспериментировать со стилем и показал результат: "Нагиев"

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в купальнике заявила о глобальных переменах в жизни: "Животик появился..."

Также Politeka писала, что Потап сразил эффектным образом мужчины из прошлого и поделился мудростью: "Крестный отец"