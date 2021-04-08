Відомий український продюсер і репер Потап приміряв образ з минулого і поділився з шанувальниками життєвою мудрістю

Чоловік Насті Каменських, яка зараз розважається в Мексиці, поділився новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Олексій Потапенко в черговий раз продемонстрував свою любов до стильного одягу. Так, артист сфотографувався в ефектному сірому пальто і капелюсі-казанку йому в тон. Як влучно підмітили в коментарях до знімка, в такому вбранні Потап схожий на харизматичного актора з 80-х.

Крім свого нового лука артист вирішив поділитися ще й корисною порадою.

"Слухайте тих у кого б ви могли чогось навчитися або слухайте тих, хто подобається або не слухайте, коротше, шо ви причепилися)))?", - написав Потап.

Його шанувальники активно коментують фото.

"Блін, я першу мить подумала, що це якийсь актор з 70-80 років", "дядько Потап, талантам завжди радий", "Красава мужик! Завжди різноманітний і стильний", "Хрещений батько)", - пишуть люди під знімком.

Відзначимо, що до цього Потап порадував шанувальників ще одним незабутнім чином. Він показав фото, на якому позує в простій білій футболці, проте яскраві аксесуари роблять його образ дійсно незабутнім. Так, продюсер надів овальні блакитні окуляри в товстій пластиковій оправі і сережку з рожевим ведмежам.

Нагадаємо, Потап, що залишився без Каменських, вирішив поекспериментувати зі стилем і показав результат: "Нагієв".

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