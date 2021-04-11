Відомий український продюсер і репер Потап показав, як розважається, поки дружина відпочиває і працює в Мексиці

Як передає Politeka.net, після прем'єри кліпу "Дівчатка рулять" Настя Каменських покотила за кордон з подружками знімати реаліті-шоу. Потап же залишився працювати вдома. Поки дружина за кордоном продюсер розважає себе як може. В один день він хвалився чотирма написаними треками, у другий знімав Тік Ток. Сьогодні ж, судячи з фото, артист цілий день провалявся на лежаку, насолоджуючись весняним сонцем.

На свіжому фото Потап показав, що вдома на карантині з ним залишилася Настина собака Мімі. Артист стежить за домашнім вихованцем, поки Настя в Мексиці. На фото собачка сиділа поруч з Потапом, насолоджуючись теплою погодою.

«На сторожі всього хоро-ше-го», - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу позитивних відгуків.

"Мімі у вас класна", "Ну нічого страшного тяу тяу тяу", "залишили Потапа вартувати Мімі", "Настю забули показати", "Принцеска", "Ах Настя Настя, як ти могла...", "Так звана гра *Вгадай хто за кадром*", "Мімі теж знає, що #дівчатарулять...Але її ніхто не запитав... І в поїздку не взяв... Такий грустняяяяш!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що що Потап, який залишився без Насті Каменських, вирішив поекспериментувати зі стилем і показав результат:"Нагієв".

Як повідомляла Politeka, Потап в балахоні разом з вбраною Каменських показав, яким був в молодості: "тепер 40-річний ведмедик".

Також Politeka писала, що занудьгувавший без Каменських Потап здивував змінами в образі напередодні 40-річчя: "на Корогодського схожий".