Відомий український продюсер і репер Потап приміряв новий образ, готуючись до свого 40-річчя

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Потап розмістив фото, на якому поекспериментував з образом, примірявши білу кепку козирком назад і забавну сережку в лівому вусі з червоним мармеладним ведмедиком гаммі.

Потап написав невеликий пост:

"Кепка до 80-річчя Bruce Lee, Сережка з мармеладним ведмедиком Gammy до 40 річчя мене.)))"

На додаток до образу Потап надів овальні окуляри з прозорою синьою оправою. А під кавовою курткою видніється шикарна чорна футболка з принтом мультяшних героїв.

Шанувальники оцінили образ, який трохи розсмішив фанатів. А деякі стали вітати музиканта з днем народження.

"Всього-то 40. Ще все життя попереду🔥🔥 ", "Da bosss 🔥🔥🔥", "Красунчик🔥40летний ведмедик ❤️", "З ДНЮХОЙ👏Вам бобра❤️", "Кепка -залік🔥", "Чічі - норм 😎", "Окуляри якраз до цієї кепці👍🏼", "Відмінний Кепар. 🙌 ", "В 40 починають і нові проекти і масштаби на більше служіння світу😍", " Сережка це твоє 🐓", "На Корогодського схожий😁 " - відгукнулися небайдужі фанати.

Варто сказати, що якщо вірити "Вікіпедії", то там сказано, що день народження у Олексій настане тільки через місяць 8 травня. Мабуть, Олексій доглядає собі подарунок, а відзначати день народження буде разом з Настею, як це було в минулому році.

Нагадаємо, що Потап, що залишився без Каменських, вирішив поекспериментувати зі стилем і показав результат: "Нагієв"

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