Известный украинский продюсер и рэпер Потап примерил новый образ, готовясь к своему 40-летию

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Потап разместил фото, на котором поэкспериментировал с образом, примерив белую кепку козырьком назад и забавную серьгу в левом ухе с красным мармеладным мишкой Гамми.

Потап написал небольшой пост:

"Кепка к 80-летию Bruce Lee, серьга с мармеладным мишкой Gammy к 40 летию меня.)))"

В дополнение к образу Потап надел овальные очки с прозрачной синей оправой. А под кофейной курткой виднеется шикарная черная футболка с принтом мультяшных героев.

Поклонники оценили образ, который немного рассмешил фанатов. А некоторые стали поздравлять музыканта с днем рождения.

"Всего-то 40. Ещё вся жизнь впереди🔥🔥 ", "Da bosss 🔥🔥🔥", "Красавчик🔥40летний мишка ❤️", "С ДНЮХОЙ👏Вам бобра❤️", "Кепка -зачёт🔥", "Чичи - норм 😎", "Очки как раз к этой кепке👍🏼", "Отличный Кепар. 🙌", "В 40 начинают и новые проекты и масштабы на большее служение миру😍", "Серьга это твоё 🐓", "На Корогодского похож😁"- откликнулись небезразличные фанаты.

Стоит сказать, что если верить "Википедии", то там сказано, что день рождения у Алексей наступит только через месяц 8 мая. Видимо, Алексей присматривает себе подарок, а отмечать день рождение будет вместе с Настей, как это было в прошлом году.

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Как сообщала Politeka, Настя Каменских в купальнике заявила о глобальных переменах в жизни: "Животик появился..."

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