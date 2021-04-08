Знаменитий український продюсер і чоловік Насті Каменських Потап здивував шанувальників модним образом з незвичайними аксесуарами

Як відомо, Олексій Потапенко любить радувати шанувальників своїми роздумами або просто кумедними постами в Instagram. На цей раз він вирішив продемонструвати свою любов до моди, показавши Селфі в стильному образі. Про це пише Politeka.net.

На фото Потап позує в простій білій футболці, проте яскраві аксесуари роблять його образ дійсно незабутнім. Так, продюсер надів овальні блакитні окуляри в товстій пластиковій оправі і сережку з рожевим ведмежам.

"Potap - it's A Bear, gummy bear, ведмедики з деньГами", - підписав своє фото артист.

Варто відзначити, що зараз його дружина відпочиває в Мексиці, тому Потап явно розважається як може в її відсутність.

Шанувальники не могли не оцінити його зовнішній вигляд.

"Нагієв", "класний чоловік і без охорони", "Так-так-так, Корогодським духом пахне. Там теж: "я муха, я комарик")). Поділився, хоч і єврей", "Боже, ну який ти гарненький", "коли вдома немає NK", "Ля який", "засмаг", "а погляд-то без Насті зовсім пониклий...де наш Sexy Beer?", "Чому не голений і зі зморшками, що має зайву вагу мужик це супер, а жінка з такими ж параметрами жах. Чому Настя повинна на уколи краси ходити, а Олексій і так красень", - пишуть люди.

Нагадаємо, Потап або Монатік: новий герой "Маски" приголомшив своєю реалістичністю, "так і хочеться з'їсти".

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