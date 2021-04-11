Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал, как развлекается, пока жена отдыхает и работает в Мексике

Как передает Politeka.net, после премьеры клипа «Девочки рулят» Настя Каменских укатила за границу с подружками снимать реалити-шоу. Потап же остался работать дома. Пока жена за границей продюсер развлекает себя как может. В один день он хвастался четырьмя написанными треками, во второй снимал Тик Ток. Сегодня же, судя по фото, артист целый день провалялся на лежаку, наслаждаясь весенним солнцем.

На свежем фото Потап показал, что дома на карантине с ним осталась Настина собака Мими. Артист следит за домашним питомцем, пока Настя в Мексике. На фото собачка сидела рядом с Потапом, наслаждаясь теплой погодой.

«На страже всего хоро-ше-го», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу позитивных отзывов.

«Мими у вас классная», «Ну ничего страшного тяу тяу тяу», «Оставили Потапа сторожить Мими», «Настю забыли показать», «Принцеска», «Ах Настя Настя, как ты могла...», «Так называемая игра *угадай кто за кадром*», «Мими тоже знает, что #девочкирулят...Но её никто не спросил... И в поездку не взял... Такой грустняяяяш!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что оставшийся без Насти Каменских Потап решил поэкспериментировать со стилем и показал результат: "Нагиев".

Как сообщала Politeka, Потап в балахоне вместе с наряженной Каменских показал, каким был в молодости: "Теперь 40-летний мишка".

Также Politeka писала, что заскучавший без Каменских Потап удивил изменениями в образе накануне 40-летия: "На Корогодского похож".