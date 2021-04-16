Экс-супруга рэпера Потапа (Алексей Потапенко), продюсер Ирина Горовая рассказала, как день рождения их сына едва не закончился трагедией

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала в интервью программе «Зірковий шлях».

«Мы праздновали день рождения сына Андрея в загородном ресторанчике. Были мои родители. Были дедушки, бабушки, был Алексей. И какие-то двое… мужиков, я бы сказала, чтобы не сказать плохо, прицепились к моему сыну. Они пытались дать ему 100 долларов, потом чем-то угостить, но алкогольным. Они были немного выпившие. Мы не хотели мешать нашему празднованию, и говорили: «Отойдите, не походите, ну мы не хотим с вами разговаривать, это маленький ребенок, почему вы пристали». Потом уже Алексей подошел к ним, потом уже отец подошел мой», - вспомнила экс-супруга Потапа.

Однако успокоить нетрезвых отдыхающих было непросто.

«Я увидела, что они берут нож и вилку, я не понимала, что они хотят сделать. Поэтому мы подошли к охране ресторана и попросили, чтобы нас как-то защитили, но они как-то не очень реагировали. Тогда мы вызвали охрану уже другую», - рассказала Горовая.

Напомним, Ирина и Алексей развелись в 2014 году. У пары есть общий сын Андрей, кторый появился на свет в 2008 году. Также у Ирины есть дочь Наталья.

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