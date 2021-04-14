Известный украинский продюсер, рэпер, и, с недавних пор, еще и телеведущий Потап поделился кадрами со съемок

Как передает Politeka.net, 2021 год очень насыщенный для артиста, ведь помимо своей продюсерской деятельности и работы с группой «Мозги», Потап успевает заниматься и своей личной карьерой. В этом году артист стал ведущим сразу двух проектов на «1+1»: шоу звездных пародий «Липсинк батл», а также юмористического шоу «Лига смеха». Последний проект Потап ведет со звездой «Квартал 95» Евгением Кошевым.

На свежем фото, которое Потап опубликовал в сети, они с Кошевым стояли на фоне баннера «Лига смеха». Рэпер показал, как ему работается с коллегой и, судя по всему, его все устраивает.

«Мы снова в деле @evgenii.koshevoi @rasul_mirzaiev», - коротко подписал фото Потап.

В комментариях поклонники оставили, как приятные отзывы, так и критические замечания. Некоторые отметили, что лица ведущих сильно заплыли. Вероятно, все дело в неудачном освещении.

«Лица заплыли. Приведите себя в форму», «Класс! Уже жду новый выпуск!», «Потап кайф», «Ну просто молодцы! Браво вам», «Я готов хорошо смеяться», «Без Потапа никуда!», «Вес набрал», - пишут пользователи сети.

Напомним, что заскучавший без Каменских Потап удивил изменениями в образе накануне 40-летия: "На Корогодского похож".

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