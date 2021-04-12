Відомий український продюсер і репер Потап показав, чим займається, поки Каменських перебуває за кордоном

Як пише Politeka.net, артист, який залишився вдома без дружини, не втрачає час і продовжує працювати. У себе в мережі він ділиться з шанувальниками подробицями з особистого життя. На вихідних Потап влаштував собі релакс і провалявся на лежаку, гріючись на сонці. Понеділок же репер почав дуже продуктивно. Він поділився ексклюзивним Селфі, зробленим на зйомках.

"Працюємо і розважаємося з @m1ukraine", - підписав нове фото Потап.

Шанувальники залишили під постом масу відгуків, які стосувалися зовнішності артиста. Потап заінтригував фанатів своїм примруженим загадковим обличчям.

"Фантомас", "Гарного дня", "вогонь", "губи нафарбували", "Ммм, що у тебе з лівим оком?", "Засмага після Тулума відпад", "крутий наш Потапчик!! Або комусь красивому моргає або світло б'є в очі!)? А може наш улюблений п'яний від щастя!!?",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Потап приміряв новий образ, готуючись до свого 40-річчя. Як відомо, 8 травня Олексій Потапенко святкуватиме свій ювілей.

"Кепка до 80-річчя Bruce Lee, Сережка з мармеладним ведмедиком Gammy до 40 річчя мене", - підписав фото артист.

Нагадаємо, що Потап убив ефектним образом чоловіка з минулого і поділився мудрістю: "Хрещений батько".

Як повідомляла Politeka, нудьгуючий Потап показав, з ким замкнений вдома на карантині, поки дружина за кордоном: "Настя, як ти могла...".

Також Politeka писала, що Потап в балахоні разом з вбраною Каменських показав, яким був в молодості: "тепер 40-річний ведмедик".