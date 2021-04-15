Популярный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) предстал в ярком и стильном образе

Известный артист нередко становится участником и ведущим различных шоу, передает Politeka.net. Рэпер показывает, что в силах менять стиль и оставаться собой.

Так привычные "растянутые" джинсы и кепки, он легко меняет на что-то более элегантное. Как, например, в этот раз.

Певец опубликовал фото, представ в зеленом пиджаке, а завершали его образ аксессуары на руках, как у настоящего стиляги. Потап смотрел в камеру и мило улыбался. В таком виде артист выступил ведущим на шоу "Липсинк батл".

"А вы смотрите @lipsyncbattle_ua #ліпсінкбатл ? LipsyncBattle Ukraine 🇺🇦", - поинтересовался рэпер.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Конечно, очень нравится🔥, Вы с Тиной классные ведущие🔥", "Лёша,конечно же. Классная программа,а ведущие просто супер!Ждём финал", "Увы нет , нет новых интересных лиц !🤷🏻‍♂️

Ведущие круты - тут бесспорно", "От нечего делать обрезками в YouTube. Очень неудачный формат под украинскую аудиторию", "конечно,ведущие топ😍", "Смотрю❤️ Ведущий классный😌🔥", "а фото с ведущей будет?", - написали пользователи сети.

Отметим, на шоу "Липсинк батл" пародируют звезд нашей и зарубежной эстрады. Участники программы должны максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Кто лучше справится со своей задачей, тот побеждает.

Напомним, что Потап сразил эффектным образом мужчины из прошлого и поделился мудростью: "Крестный отец".

Как сообщала Politeka, скучающий Потап показал, с кем заперт дома на карантине, пока жена за границей: «Настя, как ты могла...».

Также Politeka писала, что Потап в балахоне вместе с наряженной Каменских показал, каким был в молодости: "Теперь 40-летний мишка".