Потап бурно отреагировал на новую серию реалити, которую снимает Настя Каменских в Мексике, отругав супругу публично, и позвав домой

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известный рэпер Потап разместил небольшой отрывок реалити своей жены звезды Насти Каменских, и написал гневный пост, в октором ругает Настю и зовет домой.

"Вы хотите, что б у меня сердце остановилось!!??? Панические атаки!!??? Вы серьезно??!!! Настя - марш домой !!!! И прихвати своих подружек(перечисляет)", - написал Потап.

Известно, что Настя вместе со своей мамой и подружками отправилась снимать в Мексику реалити шоу "Девочки рулят".

Вышло уже три серии, последняя вызвала столь бурную реакцию Потапа.

В комментариях фанаты певца и продюсера Потапа сразу бросились поддерживать оставшегося в Украине певца, и заявили, мол, правильно, зови их домой: "ШЛЯЮТСЯ НЕПОНЯТНО ГДЕ !? КУДА ТЫ СМОТРИШЬ !?!?", "Лёша, сердце береги и Насту с Мексики забери" ", "Это точно😂😂😂", "Не жизнь, а Шоу", "Молодець Олексій🙌забирай їх додому👏вистачить таких реалії", - откликнулись поклонники.

Стоит сказать, что подружка Насти Каменских, экс-жена Позитива Аня Андрийчук отреагировала, написав, что они в порядке: "У нас все нормально 🙄😬".

Скорее всего, Потап уверен, что у Насти и ее подружек все в порядке, а иначе наверняка не смог бы просто находиться вдалеке от своей любимой. А разместил он пост любимой для поднятия популярности. Ведь не зря в конце своего гневного поста Алексей написал, обратившись к поклонникам: "А вы пока посмотрите ЖУТКУЮ 3-ю серию Реалити #девочкирулят".

Напомним, что Каменских дала волю слезам, оставшись без Потапа, такой Настю еще не видели: "Тяжело, страшно..."

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