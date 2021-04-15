Співачка Настя Каменських влаштувала собі небувале випробування, опинившись на іншому кінці світу

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже відео зі свого реаліті-шоу "Дівчата рулять" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Каменських залишила чоловіка, продюсера Потапа вдома, а сама разом із мамою та подругами, включаючи дружину Позитива Анну Завгородню вирушила до Мексики, де зараз набирається нового досвіду у своєму житті. І судячи за кадрами, не завжди приємного.

Під час зйомок у Насті стався нервовий зрив, зірка розридалася прямо на камеру.

"Мене просто розривало на шматки.. Мені не вистачало дихання, сльози, страх, біль...", - описала свої відчуття співачка. - Навіть у раю буває гроза. Іноді, навіть коли посміхаєшся - на душі неспокійно...😒 Іноді накочують емоції так, що просто неможливо стримувати. А чи потрібно? Саме в цей день я прийшла до того, що не можна. Якщо хочеш плакати - плач і проживай все, що відчуваєш!"

За словами Каменських, третя серія "Дівчата рулять" вийшла непростою.

"Після перших днів наснаги і святкувань на мене нахлинув черговий зрив😫 Було боляче, важко, страшно... Але ви ж знаєте, що я не з полохливих, і тому вирішила подивитися своїм страхам в обличчя. І не просто подивитися - а кинути їм виклик, пройшовши містичний ритуал древніх майя - Темаскаль🙀", - поділилася зірка.

Користувачі підтримали Каменських у коментарях:

"Ти велика молодець, красуня ніколи не здавайся😍 😍"; "дуже цікаво спостерігати за твоїм життям, емоціями, почуттями!❤ "; "Чому ти плакала, Настя?"

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

Як повідомляла Politeka, ігривая Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами: "черга вишикувалася...".