Певица Настя Каменских устроила себе небывалое испытание, очутившись на другом конце света

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее видео из своего реалити-шоу "Девочки рулят" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Каменских оставила мужа, продюсера Потапа дома, а сама вместе с мамой и подругами, включая жену Позитива Анну Завгороднюю отправилась в Мексику, где сейчас набирается нового опыта в своей жизни. И судя по кадрам, не всегда приятного.

Во время съемок у Насти случился нервный срыв, звезда разрыдалась прямо на камеру.

"Меня просто разрывало на куски.. Мне не хватало дыхания, слезы, страх, боль...", - описала свои ощущения певица. - Даже в раю бывает гроза. Иногда, даже когда улыбаешься - на душе неспокойно...😒 Иногда накатывают эмоции так, что просто невозможно сдерживать. А нужно ли? Именно в этот день я пришла к тому, что нельзя. Если хочешь плакать - плачь и проживай все, что чувствуешь!"

По словам Каменских, третья серия "Девочки рулят" вышла непростой.

"После первых дней воодушевления и празднований на меня нахлынул очередной срыв😫 Было больно, тяжело, страшно... Но вы же знаете, что я не из пугливых, и поэтому решила посмотреть своим страхам в лицо. И не просто посмотреть - а бросить им вызов, пройдя мистический ритуал древних майя - Темаскаль🙀", - поделилась звезда.

Пользователи поддержали Каменских в комментариях:

"Ты большая молодец, красавица никогда не здавайся😍😍"; "Очень интересно наблюдать за твоей жизнью, эмоциями, чувствами!❤"; "Почему ты плакала, Настя?"

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".