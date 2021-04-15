Известная певица Настя Каменских показала, какой "сладкой булочкой" была до того, как похудела, признавшись, что впервые показывает такие фото

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Настя Каменских разместила коллаж "до и после" в котором показала свои фото времен "до похудения" и написала длинный пост о том, что раньше стеснялась себя показыватьв таком виде.

Настя решила поделиться такими сокровенными фотографиями в рамках своего реалити шоу "Девочки рулят". Она пишет: "Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити😊 я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны‼️❗️любить себя", - призналась звезда.

Также Настя написала несколько мотивационных слов о том, насколько важно стремиться и желать становиться лучше: "Становиться лучше и идти к принятию себя🙏 Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя❤️".

Поклонники оценили искренность своей фаворитки. Они написали множество комментариев, выразив благодарность за откровенность. А также оценив пышечку Настю, заявив, что в любом виде Настя выглядит чудесно. Также фанаты Насти засыпали ее комплиментами,

"А мне до больше нравится Настя она такая сладкая булочка🔥", "Бодипозитив вошёл в чат ))", "Вы крутая🔥, спасибо вашим родителям, что создали такого светлого человека😍", "Бути в гармонії з собою - це насолода. Захоплююсь вами, вашою силою волі. Ви дуже гарна ❤️", "Пышка тоже норм", "Вы красотка в любом весе 😉👍👍👍", "Наоборот ваш опыт вдохновляет 🔥", "Ой какая пышечка хорошенькая👏", "Вы такая красотка, Настюш 😍😍😍 складочки и морщинки роли не играют. Главное, что у вас прекрасная душа, искренний взгляд и весёлая открытая улыбка. Вы лучшая 🔥🔥🔥", - написали поклонники.

Напомним, что Настя Каменских много трудилась, тренировалась и перешла на сбалансированное питание, и превратилась из пышной красотки в худышку, которая выглядит умопомрачительно. Девушка продолжает поддерживать форму, постоянно тренируется, мотивируя своих поклонников заниматься собой, своим телом и духом.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".

Также Politeka писала, что "беременная" Настя Каменских упала посреди улицы: "Штормит максимум три месяца".