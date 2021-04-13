Відома співачка Настя Каменських (NK) у компанії подружок вирушила до Мексики, де знімає власне реаліті-шоу

Зірка вирішила показати шанувальникам своє життя зсередини, повідомляє Politeka.net. За словами артистки, останнім часом вона переживала багато втрат і труднощів, тому було прийнято рішення кардинально змінити обстановку і перезавантажитися.

Зірка разом з подругами, зокрема, з, ймовірно, вже колишньою дружиною Позитива (Олексія Завгороднього), Анною Андрійчук-Завгородньою, вирушила до Мексики. Свою подорож дівчата зняли під прицілами камеру в рамках реаліті "Дівчатка рулять". (Щоб подивитися анонс, доскрольте до кінця сторінки)

Каменських розповіла у своєму Instagram про насичений день, який буде показаний у другому випуску.

"Загалом, не буду сильно спойлерити - побачите все самі, друга серія - вже у мене на каналі...

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І так, прошу, не судіть строго наші з Анею фото "16 кілограм тому"😂", - написала артистка.

Варто відзначити, що на перших кадрах співачка постала у вельми спокусливому вигляді. Настя була повністю роздягнена. Вона влаштувала собі повний релакс під душем.

За дві години публікація зібрала понад 70 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Ураааа❤️❤️❤️❤️❤️", "це взагалі перше реаліті, яке я дивлюся" ," 2я серія просто супер😍 😍", "клас. Круто!", "Лечу в Мексику 😂 надихнули👍 😅 😂", " 🔥 ви всі дуже!!! 👏 Я вже подивилася нову серію, дуже чекала!!! 😍 😍 😍 ", "Супер, буде чим вечором після роботи зайнятись❤❤️😍".

Нагадаємо, роздягнена Каменських осоромилася, задерши труси занадто високо: "полісадник свій виставила..."

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".