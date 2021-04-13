Співачка Настя Каменських впала на асфальт просто посеред вулиці і довго не могла піднятися

Як пише Politeka.net, зараз співачка знімає власне реаліті-шоу в Мексиці, куди вона поїхала без Потапа. Каменських загоряє на пляжі і всіляко розважається з подружками. На свіжих фото і відео Настя здивувала шанувальників своєю поведінкою. Вона впала посеред вулиці і просто лежала на асфальті.

"Кожному етапу у своєму житті потрібно бути вдячним! Нехай не легко, нехай, штормить всередині!",- підписала пост зірка.

У коментарях стали обговорювати поведінку співачки. Багатьом її дивна витівка не сподобалася.

"Штормить максимум перших три місяці", "всі чакри розкрила "етап" входь", "десята піна-колада вже була зайвою", "зайняла паркувальне місце", "Настя, ну ти даєш!", "У Мексиці свій кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що нещодавно шанувальники всерйоз запідозрили Настю у вагітності. На фото з Мексики Настя позувала в леопардовому бікіні. При цьому було видно значний животик. Відомо, що Каменських веде здоровий спосіб життя, займається спортом і правильно харчується. Саме тому фанати відразу ж знайшли причину пузика, який з'явився.

"Станеш мамою?", "Настя, вас можна привітати? Здається, у вас з'явився животик", "я впевнена, що ти вагітна!",- написали фани в мережі.

Нагадаємо, що задоволена Каменських в крихітній сукні обтягнула самі соковиті місця:"Ну розкішна бейба".

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