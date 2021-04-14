Співачка Настя Каменських захопила стрункою фігурою після схуднення
Як передає Politeka.net, 33-річна артистка показала нові фото, зроблені в Сонячній Мексиці, на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Настя з подружками і мамою вирушила до Південної Америки знімати своє реаліті "дівчатка рулять". Співачка зізналася, що чергова серія далася їй нелегко.
"Вона була дуже важкою для мене і для ані @annchuk хоч зараз я посміхаюся, але, згадуючи той день, серце просто калатає від переживань», - розповіла артистка.
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Пост активно коментують користувачі Мережі.
"Сказати, що сподобалося, нічого не сказати, це дуже круто! Настя, ти розумничка", "вогонь", "Крастока", "Шикарно", "на вас приємно дивитися, Ви великі Розумнички", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, заради свого нового реаліті-шоу Каменських показала, як виглядала до схуднення. Співачка вже чотири роки працює над своєю фігурою в спортзалі. До цього вона важила 80 кілограмів, але за перші три роки тренувань скинула 20 кілограмів.
"До / Після... Ви знаєте, я багато років соромилася виставляти ці фото. І раніше ніколи б не показала їх. Проте... реаліті так реаліті. Я завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того, що ми повинні, ми просто зобов'язані (!) любити себе. Неважливо, скільки кілограмів, неважливо, як ми виглядаємо. Головне-це прагнення і бажання ставати краще і сприймати саму себе. Ставати краще і йти до прийняття себе. Не для інших, не для коментарів, не для громадської думки. А виключно для самої себе. Я рада, що нарешті я прийшла до цього. Дівчатка, пам'ятайте про це завжди! Ви у себе найважливіші. Любіть себе», - закликала Каменських.
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