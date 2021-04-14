Певица Настя Каменских восхитила стройной фигурой после похудения

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка показала новые фото, сделанные в солнечной Мексике, на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Настя с подружками и мамой отправилась в Южную Америку снимать свое реалити "Девочки рулят". Певица призналась, что очередная серия далась ей нелегко.

«Она была очень трудной для меня и для Ани @annchuk Хоть сейчас я улыбаюсь, но, вспоминая тот день, сердце просто колотится от переживаний», - рассказала артистка.

Пост активно комментируют пользователи Сети.

«Сказать, что понравилось, ничего не сказать, это очень круто! Настя, ты умничка», «Огонь», «Крастока», «Шикарно», «На вас приятно смотреть,вы большие умнички», - пишут в комментариях.

Отметим, ради своего нового реалити-шоу Каменских показала, как выглядела до похудения. Певица уже четыре года работает над своей фигурой в спортзале. До этого она весила 80 килограммов, но за первые три года тренировок сбросила 20 килограммов.

«До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но... реалити так реалити. Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы должны, мы просто обязаны (!) любить себя. Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя», - призвала Каменских.

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