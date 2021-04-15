Відома співачка Настя Каменських показала, якою "солодкою булочкою" була до того, як схудла, зізнавшись, що вперше показує такі фото

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Настя Каменських розмістила колаж "до і після" в якому показала свої фото часів "до схуднення" і написала довгий пост про те, що раніше соромилася себе показувати в такому вигляді.

Настя вирішила поділитися такими потаємними фотографіями в рамках свого реаліті-шоу "Дівчатка рулять". Вона пише: "Ви знаєте, я багато років соромилася виставляти ці фото. І раніше ніколи б не показала їх. Проте ... реаліті так реаліті😊 я завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того що ми повинні... Ми просто зобов'язані‼️любить️любити себе", - зізналася зірка.

Також Настя написала кілька мотиваційних слів про те, наскільки важливо прагнути і бажати ставати краще: "Ставати краще і йти до прийняття себе🙏 Не для інших, не для коментарів, не для громадської думки. А виключно для самої себе. Я рада, що нарешті я прийшла до цього. Дівчатка, пам'ятайте про це завжди! Ви у себе найважливіші. Любіть себе❤️".

Шанувальники оцінили щирість своєї фаворитки. Вони написали безліч коментарів, висловивши подяку за відвертість. А також оцінивши пампушку Настю, заявивши, що в будь-якому вигляді Настя виглядає чудово. Також Фанати Насті засипали її компліментами,

"А мені до більше подобається Настя вона така солодка булочка🔥", "Бодіпозитив увійшов в чат))", "ви крута🔥, спасибі вашим батькам, що створили такого світлого людини😍", "Бути в гармонії з собою - це насолода. Захоплююсь вами, вашою силою волі. Ви дуже гарна ❤️", "Пампушка теж норм", "Ви красуня в будь-якій вазі😉 👍 👍 👍", " навпаки ваш досвід надихає🔥", "ой яка пампушка гарненька👏", "Ви така красуня, Настюш 😍 😍 😍 складочки і зморшки ролі не грають. Головне, що у вас прекрасна душа, щирий погляд і весела відкрита посмішка. Ви найкраща🔥 🔥 🔥", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Настя Каменських багато працювала, тренувалася і перейшла на збалансоване харчування, і перетворилася з пишної красуні в худеньку, яка виглядає запаморочливо. Дівчина продовжує підтримувати форму, постійно тренується, мотивуючи своїх шанувальників займатися собою, своїм тілом і духом.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

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