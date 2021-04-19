"Ты хочешь сделать это прямо здесь?"

Знаменитый российский продюсер Потап и звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой слились в страстном поцелуе ради того, чтобы повеселить украинцев

Как известно, артисты являются ведущими популярного юмористического шоу «Лига смеха». Ради этой программы им то и дело приходится претерпевать различные забавные преображения, одно из которых Потап показал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Кошевой и Потап разыграли забавный скетч. На видео они сидят за столом в кафе в непривычных для себя образах. Оба лысых артиста неожиданно обзавелись волосами в виде париков. Потап предстал в образе раздражительного мачо в цветастой рубашке, а вот Кошевой с рыжими волосами исполнил роль его девушки.

Артисты обсуждали, как можно шутить о бумаге, колесе или часах.

«Кстати, эти часы всегда показывают идеальное время для юмора. Сейчас именно такое время», - произносит Потап, показывая на свои часы.

«Ты хочешь сделать это прямо здесь?», - кокетливо интересуется у него Кошевой.

«Почему бы и нет? Я готов разрывать», - ответил Потап.

«Я люблю тебя, мой медвежонок! Давай нафаршируем их шутками», - предложил ему напарник.

«Я люблю тебя, моя стрекозочка», - не сдержался Потап, после чего артисты слились в страстном поцелуе.

В подписи к видео Потап рассказал, что в этом выпуске «Лиги смеха» не было зрителей, а одна команда заболела. Тем не менее артистам удалось провести полуфиналы и финал «Лиги смеха».

Поклонники Потапа оценили его публикацию.

«Это капец, я со смеху упала с кровати», «Гениально!», «От бумаги обхохочешься», - пишут люди.

Напомним, Потап поразил неожиданным признанием после сезона "Лиги Смеха", в сети заволновались: "Будто предсмертная записка...".

Как сообщала Politeka, день рождения сына Потапа едва не обернулся трагедией: выяснились печальные подробности.

Также Politeka писала, что Потап публично отругал Каменских, рванувшую за тысячи километров: "Настя, марш домой!".