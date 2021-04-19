Знаменитый российский продюсер Потап и звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой слились в страстном поцелуе ради того, чтобы повеселить украинцев
Как известно, артисты являются ведущими популярного юмористического шоу «Лига смеха». Ради этой программы им то и дело приходится претерпевать различные забавные преображения, одно из которых Потап показал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Кошевой и Потап разыграли забавный скетч. На видео они сидят за столом в кафе в непривычных для себя образах. Оба лысых артиста неожиданно обзавелись волосами в виде париков. Потап предстал в образе раздражительного мачо в цветастой рубашке, а вот Кошевой с рыжими волосами исполнил роль его девушки.
Артисты обсуждали, как можно шутить о бумаге, колесе или часах.
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«Кстати, эти часы всегда показывают идеальное время для юмора. Сейчас именно такое время», - произносит Потап, показывая на свои часы.
«Ты хочешь сделать это прямо здесь?», - кокетливо интересуется у него Кошевой.
«Почему бы и нет? Я готов разрывать», - ответил Потап.
«Я люблю тебя, мой медвежонок! Давай нафаршируем их шутками», - предложил ему напарник.
«Я люблю тебя, моя стрекозочка», - не сдержался Потап, после чего артисты слились в страстном поцелуе.
В подписи к видео Потап рассказал, что в этом выпуске «Лиги смеха» не было зрителей, а одна команда заболела. Тем не менее артистам удалось провести полуфиналы и финал «Лиги смеха».
Поклонники Потапа оценили его публикацию.
«Это капец, я со смеху упала с кровати», «Гениально!», «От бумаги обхохочешься», - пишут люди.
Напомним, Потап поразил неожиданным признанием после сезона "Лиги Смеха", в сети заволновались: "Будто предсмертная записка...".
Как сообщала Politeka, день рождения сына Потапа едва не обернулся трагедией: выяснились печальные подробности.
Также Politeka писала, что Потап публично отругал Каменских, рванувшую за тысячи километров: "Настя, марш домой!".