Жена звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого, Ксения, решила привести себя в порядок

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году, сообщает Politeka.net. Пара воспитывает двоих дочерей.

Евгений Кошевой активно задействован в съемках, а вот его супруга - дизайнер. Оба находят время и на отдых. Так, как оказалось, Ксения собирается покинуть Украину, улетев на отдых, а перед этим решила прихорошиться, посетив своего косметолога.

Об этом стало известно из сторис жены Кошевого в Инстаграм.

Блондинка сняла себя во время того, как ей делали массаж лица.

"Поскольку у нас Ксения Павловна улетает отдыхать, мы подготавливаем кожу к солнечной инсоляции, увлажняем ее, чтобы Ксения была богиней", - объяснила косметолог.

"Я думала, куда еще краше, а тут - раз! Получается еще круче можно быть, да? ", - поинтересовалась жена "кварталовца".

"При правильных постоянных уходах, можно выглядеть в 70 на 25", - ответила косметолог.

Публикации не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Стоит отметить, что Ксения Кошевая давно сотрудничает со студией "Квартал 95". Она отшивает сценические наряды для различных программ продакшена.

У бренда Ксении налажено собственное производство.

Часто ее наряды можно увидеть на звездах "Женского Квартала". Когда все участницы выстраиваются на "линейку". Под каждую из 14 звезд индивидуально создается платье и плюс иногда еще пару игровых образов.

Напомним, Кошевой из "Квартала 95" эмоционально отреагировал на критику его внешности: "Харя уже не влазит".

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