Жена звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого примерила стильный образ во всем белом и с шубой
Ксения Кошевая не скрывает свою любовь к моде. У нее даже есть собственный бренд одежды, для которого она время от времени позирует в качестве моделей. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм красотка поделилась снимками, на которых предстала в новом гламурном образе.
Жена артиста позировала перед камерой в стильном брючном костюме белого цвета. Из-за того, что под ее пиджаком не было видно другой одежды, поэтому казалось, что она надела его на голое тело.
На фото Кошевая умело позирует, выгибая шею и демонстрируя свою женственность и драгоценные украшения. Также на одном из снимком она накинула на плечи шубу, сделав образ еще более роскошным.
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Подписчики тут же отреагировали на пост Ксении.
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Ранее мы писали, что Ксения показала фото, на которых позирует в интересной локации – она стоит на необычных качелях среди леса и элегантно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в полупрозрачном длинном платье.
Напомним, Кошевой из "Квартала 95" эмоционально отреагировал на критику его внешности: "Харя уже не влазит".
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Также Politeka писала, что босоногая красотка-жена Кошевого из "Квартал 95" в прозрачном платье очаровала украинцев: "Бабочки в животе".