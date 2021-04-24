Жена звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого примерила стильный образ во всем белом и с шубой

Ксения Кошевая не скрывает свою любовь к моде. У нее даже есть собственный бренд одежды, для которого она время от времени позирует в качестве моделей. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм красотка поделилась снимками, на которых предстала в новом гламурном образе.

Жена артиста позировала перед камерой в стильном брючном костюме белого цвета. Из-за того, что под ее пиджаком не было видно другой одежды, поэтому казалось, что она надела его на голое тело.

На фото Кошевая умело позирует, выгибая шею и демонстрируя свою женственность и драгоценные украшения. Также на одном из снимком она накинула на плечи шубу, сделав образ еще более роскошным.

Подписчики тут же отреагировали на пост Ксении.

«Круто», «Красотка», «Из песни слов не выкинешь: «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Красотка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ксения показала фото, на которых позирует в интересной локации – она стоит на необычных качелях среди леса и элегантно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в полупрозрачном длинном платье.

Напомним, Кошевой из "Квартала 95" эмоционально отреагировал на критику его внешности: "Харя уже не влазит".

Как сообщала Politeka, Кошевой заставил Тину Кароль покраснеть, позволив себе слишком много: "В шоу-бизнес через постель?".

Также Politeka писала, что босоногая красотка-жена Кошевого из "Квартал 95" в прозрачном платье очаровала украинцев: "Бабочки в животе".