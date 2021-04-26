Известный звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой показал настоящее пристанище каждого мужчины.

Как передает Politeka.net на официальной странице в Instagram студии "Квартал 95" разместили небольшое видео на котором комедийные актеры Евгений Кошевой и Елена Кравец показали, как жена сделала уборку в гараже у мужа.

"У каждого мужика должна быть своя берлога. Чаще всего этим местом является гараж. Но наступает время, когда этот гараж нужно продавать...", - подписано видео.

Представляя видео, актеры отметили: "Если мужику грустно, он идет в гараж, если мужику весело - он идет из гаража, а если мужику вообще хорошо, то скорее всего он в граже".

Но украинцы в комментариях знатно покритиковали юмориста, отметив, что о "политике больше не шутят" и обвинили в плагиате "это уже было у Уральских Пельменей... Сдулся 95 квартал..."

"О политике уже не шутим", "Раньше был лучше!", "Вот поэтому у меня жены нет , а есть Гараж", - пишут фолловеры.

На видео Кравец в роли жены Кошевого показала, как привела гараж в товарный вид, приготовив его на продажу. Теперь он стал больше похож на уютное гнездечко, нежели на берлогу настоящего мужика. Мужа от такой чистоты и порядка едва не прихватило сердце. Он попросил намусорить хоть чем-нибудь.

Напомним, что в " квартале 95 "решили порадовать украинцев, но оценили не все:" Пора бы их в армию..."

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