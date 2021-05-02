Актер Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой ответил злопыхателям

Как передает Politeka.net, видоеобращение артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

Судя по всему Евгений устал от нападок по поводу лишнего веса. Артист в шутливой форме решил не только ответить своим критикам, но и показать чем питается.

"Харя уже не влезает, там еще что-то. Вы за собой следите. Питайтесь правильно, а главное — в удовольствие. Похудеть всегда можно, а вот поправиться ... тоже можно всегда", - заявил Евгений.

Уже за столом Евгений начал нахваливать пирожки, которыми

"Макароны с тушенкой... Что может быть лучше. И конечно же пирожки от Юльки с курицей и лесными грибами", - отметил Кошевой.

Ранее мы сообщали, что известный украинский комик, который занял место Зеленского в коллективе, недавно отметил свой 38-й день рождения. По этому случаю артист дал интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", в котором признался, что начал посещать косметолога.

По словам Евгения, ему очень нравится, на процедурах он полностью расслабляется.

Напомним, В семье актера Евгения Кошевого из студии "Квартал 95" стало на одну певицу больше, "лысый" похвастался самым главным: "Обеспечить себе безбедную...".

Как сообщала Politeka, 13-летняя дочь актера Евгения Кошевого из студии «Квартал 95» размалевала лицо, став похожей на 20-летнюю барышню: фото юной красотки.

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