Украинский комик и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач показал, как проводит время со своей дочкой Лизой
Как передает Politeka.net, 37-летний актер очень близок со своей семьей. Его жена Виктория и дочка Лиза являются его постоянными спутниками. Они ездят с ними на съемки и практически всегда находятся рядом с комиком. Поклонники Ткача просто обожают его дочку Лизу, которая с малых лет стала звездой его Инстаграм. Да и сейчас комик продолжает время от времени радовать публику кадрами с малышкой.
На свежем видео он показал, как дочка забросила на него ноги. Она зависала в телефоне, а ноги положила на плечи отца, задев лицо. Актер заснял все на видео, но Лизу это ни капли не смутило.
«Главное, чтобы было удобно... Лизе», - подписал видео Ткач.
В комментариях ему оставили массу приятных отзывов и комплиментов.
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«Ваша семья лучшая», «Ахахаха, класс», «Ну так удобно же, это главное», «Дети – это все», «Мой сын тоже так делает», «Такое солнышко», «Так девочки на шею и садятся!», «Золотой папа», «потихоньку начинает на шею залазить))) настоящая женщина растет», - пишут пользователи сети.
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