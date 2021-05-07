Український комік і зірка студії " Квартал 95" Юрій Ткач дозволив зробити "курячу попу" з його ліктя
Як повідомляє Politeka.net, Ткач та інші "кварталівці" кілька днів перебували в Туреччині, де давали концерти. Багато із зірок вирушили у відрядження разом з рідними. Так, Юрій взяв з собою дружину Вікторію, Євген Кошовий з коханою дружиною Ксенією Кошовою, а Олена Кравець повезла з собою старшу дочку Марію.
Так, гумористи разом з рідними проводять разом багато часу і жартують жарти навіть не на сцені. Дружина Євгена Кошового на сторінці в Instagram у розділі сторіс опублікувала відео, на якому Ткач позував із засновницею ювелірного дому Art Vivace jewelry Ірина сірою.
Зірки сидять в альтанці, сховавшись від гарячого сонця і тут Ірина сіра бере руку Юри Ткача і починає на шкірі ліктя робити "курячу попу".
"Лікті-несучки", - підписано відео.
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Виглядало дуже смішно, а коментарі за кадром спровокують на сміх навіть найстрашнішого зануду.
"Ось так от в дитинстві робили ви курячу попу? Ось так-раз-два?",- запитує Ірина у друзів, соваючись шкірою ліктя Ткача під гучних регіт компанії.
"Неееет. Не Даліли", - сміються пристующие.
"Ойойой, лізе-лізе", - закричав Юрій Ткач, показуючи на свій лікоть.
Раніше ми писали, що Юрій Ткач зіткнувся на відпочинку і з іншими проблемами. Він зізнався, що у нього на губі вискочив герпес.
"Не знаю що робити. Помазав трохи сметанкою. Може є якийсь народний метод?» ,- зазначив комік.
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