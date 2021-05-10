Український комік і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач розсварив шанувальників кадром з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист показав, як провів травневі свята. Судячи з фото, він був на природі. На пояс артист пов'язав плед, який зігрівав його від холоду. В руках Ткач тримав самовар з бубликами.

"Сьогодні я на розливі", - жартівливо підписав фото Ткач.

У коментарях у нього відписалася телеведуча Леся Нікітюк, яку явно вразив кадр з самоваром.

"Бублик залиш мені", - відписалася зірка під постом.

Крім цього, під постом Ткача вибухнула справжня дискусія з приводу того, що артист сфотографувався з символами російської культури. Одні шанувальники Ткача розкритикували, а інші стали його підтримувати.

"Тоді я перша", "там пінне?", "А що там у самоварі?", "Дуже красиво", "Круто", "Ти що москаль?", "У самовара я і моя Маша)", "Український козак і з САМОВАРОМ. Це більше підходить Поляковій з її КАКОШНИКОМ. Ех Юра, Юра", "Де ти його знайшов, напевно в сараї з кумом», «це дно», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ткач дозволив зробити "курячу попу" з його ліктя. Це сталося під час застілля з друзями.

"Лікті-несушки", - підписав відео артист.

Нагадаємо, що обгорілий Ткач з "Квартал 95" разом з дружиною спантеличили видом на відпочинку: "Які некрасиві...".

А ще Politeka повідомляла, що Ткач з "Квартал 95" опинився оточений тваринами, налякавши дружину, відео: "Юрчик, біжи!".

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