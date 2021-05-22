Известный украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95" показал кадр из кабинета высокопоставленного чиновника
Как передает Politeka.net, украинский комик Юрий Ткач часто смешит своих поклонников в соцсети Инстаграм, публикуя забавные кадры и рассказывая веселые истории.
В этот раз шоумен решил запечатлеть себя в то ли министра, то ли высокопоставленного чиновника.
«Министерство хорошего настроения начало работу))) Кому грустно, записывайтесь на прием)))», - шутливо подписал Ткач.
В кадре Юрий попозировал сидя за столом, в одной рук он держит трубку телефона, а другую протянул, оттопырив пальцы.
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Поклонники шоумена уже оценили юмор своего любимца и взялись активно подыгрывать ему в комментариях. Оценила снимок также известная телеведущая Леся Никитюк.
"А куда записываться",
"Очередь уже большая?",
"А куда рука тянется 😂😂",
"Через три года Юра будет баллотироваться в президенты", - пишут в сети.
Ранее мы писали, Ткач показал фото, на котором он украсил свою лысую голову толстой золотой цепочкой, положив ее прямо на макушку. Такое необычное «украшение» напомнило многим о венках римских императоров или оригинальных прическах.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" насмешил неожиданным аксессуаром для своей лысины: "Тимошенко завидует".
Как сообщала Politeka, дочь Ткача из «Квартал 95» ошеломила поведением, красноречивые кадры: «Настоящая женщина растет».
Также Politeka писала, что "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".