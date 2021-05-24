Известный украинский юморист, звезда «Квартал 95» Юрий Ткач засветился рядом с эффектной блондинкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 37-летний Ткач опубликовал кадр, на котором позировал со своей коллегой по проектам «Квартал 95» Ириной Сопонару. Звезды сделали селфи, повернув кадр таким образом, что стало казаться, будто Ткач делает фото на руку. Тень руки закрывала его лицо.

«Селфи на руку. Новый лайфхак))) Как вам?», - подписал фото Ткач.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Несмотря на то, что Ткач примерный семьянин, некоторые поклонники подумали, что Юрий и Ирина пара.

«Красивые и классные», «Цыганские фокусы», «Классное фото», «Бомбезно», «Гениальная идея», «Главное, чтобы загар такой не остался», «Любимый актер», «Привет, думал, вы настоящая пара. Ошибся», «Молодцы», «Вы так смотритесь вместе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач поделился фотографией из Одесской оперы. Мужчина стоял в большом зале, демонстрируя роскошь исторического здания. Актер закатил глаза, сделав забавное выражение лица.

"Сделал в зале ремонт. Как вам?", - сразу пошутил Юрий в подписи к фото.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" похвастался успехом 6-летней дочки и показал ее главного поклонника: «Заводила».

А еще Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" в модном наряде покорил харизмой в компании Виктора Павлика: "Слетелись орлы".

Также Politeka сообщала, что Ткач из «Квартал 95» засветился в кресле министра, Леся Никитюк оценила: "А куда рука тянется?".