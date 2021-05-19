Відомий український комік, зірка шоу "Квартал 95 "і" Ліга Сміху " Юрій Ткач похвалився успіхом своєї доньки

Артист і його дружина Вікторія виховують шестирічну дочку Лізу. Цього разу артист показав, як його дочка справляється з роллю моделі. Кадри з одягу, в якому брала участь "Крихітка Ліззі" батьки показала на своїх сторінках в Instagram.

Перед виходом на подіум дівчинка причепурилася.

Під час показав вона трималася досить впевнено.

"Заводій", - подписано фото.

Тим часом Ткач радів успіху дочки.

А коли показ завершився, Ліза отримала квіти від «найголовнішого шанувальника».

Відзначимо, це не перший вихід Лізи на подіум. Вперше себе в ролі моделі вона спробувала в чотирирічному віці, взявши участь у тижні дитячої моди Junior Fashion Week.

"Ми дивилися різні відео, пояснювали, що таке «модель», наскільки це складно – не відволікатися на сторонніх людей. Але все вийшло!» - розповідав тоді задоволений батько.

При цьому Вікторія зазначила, що не впевнена, що її дочка зв'яже життя з моделінгом.

"Ми б хотіли спробувати щось типу кіностудії. У неї дуже емоційний вираз обличчя завжди, їй дуже подобається все, що пов'язано з кіно. Ну, зрозуміло, звідки у неї ці гени", - зізнавалася вона.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" насмішив несподіваним аксесуаром для своєї лисини: "Тимошенко заздрить".

Як повідомляла Politeka, дочка Ткача з "Квартал 95 «приголомшила поведінкою, красномовні кадри: "Справжня жінка росте".

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