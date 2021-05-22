Відомий український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95" показав кадр з кабінету високопоставленого чиновника

Як передає Politeka.net, український комік Юрій Ткач часто смішить своїх шанувальників у соцмережі Instagram, публікуючи кумедні кадри та розповідаючи веселі історії.

Цього разу шоумен вирішив відобразити себе в чи то міністра, чи то високопоставленого чиновника.

"Міністерство гарного настрою розпочало роботу))) Кому сумно, записуйтеся на прийом)))» ,- жартівливо підписав Ткач.

У кадрі Юрій попозував сидячи за столом, в одній рук він тримає трубку телефону, а іншу простягнув, відстовбурчивши пальці.

Шанувальники шоумена вже оцінили гумор свого улюбленця і взялися активно підігравати йому в коментарях. Оцінила знімок також відома телеведуча Леся Нікітюк.

"А куди записуватися",

"Черга вже велика?",

"А куди рука тягнеться 😂 😂 ",

"Через три роки Юра балотуватиметься в президенти", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, Ткач пзробив фото, на якому він прикрасив свою лису голову товстим золотим ланцюжком, поклавши її прямо на верхівку. Таке незвичайне "прикраса" нагадало багатьом про вінках римських імператорів або оригінальних зачісках.

Нагадавши, Ткач з " Квартал 95 "насмішив несподіваним аксесуаром для своєї лисини:"Тимошенко заздрить".

Як повідомляла Politeka, дочка Ткача з "Квартал 95 «приголомшила поведінкою, красномовні кадри:»Справжня Жінка росте".

Також Politeka писала, що "Квартал 95 "з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки:"Салом зарості".