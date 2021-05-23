Відомий український співак Віктор Павлік несподівано засвітився в компанії зірки "Квартал 95" Юрія Ткача

Як повідомляє Politeka.net, 55-річний співак поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Так, артист вирішив показати, з ким зустрівся в неділю.

На новому фото Павлик позував у компанії популярного коміка Юрія Ткача. Вони стояли просто неба на тлі дерев'яних котеджів. Співак був одягнений в просту білу футболку і чорні штани, а на гумористі красувався стильний костюм в клітинку.

Ткач приобняв Павлика за плече, а потім обидва артисти показали один на одного пальцем. На їхніх обличчях красувалися посмішки. Комік, при цьому, виглядав як справжня зірка.

Судячи з усього, знаменитості зустрілися на концерті, в якому вони обидва взяли участь.

"Злетілися орли", - підписав фото Павлик.

У коментарях запропонували й інші варіанти для підпису цього знімка.

"Шикидими", "або ні обіцянок ні пробачень!",- написали українці, згадавши слова з пісень самого Павлика.

Раніше Ткач вирішив відобразити себе в ролі чи то міністра, чи то високопоставленого чиновника.

"Міністерство гарного настрою почало роботу))) Кому сумно, записуйтеся на прийом)))», - жартівливо підписав Ткач.

У кадрі Юрій попозував сидячи за столом, в одній рук він тримає трубку телефону, а іншу простягнув, відстовбурчивши пальці.

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