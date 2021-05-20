Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как подготовила детскую комнату для будущего малыша

26-летняя девушка вместе с мужем-артистом недавно съездили в отпуск в Одессу на последних сроках беременности. А теперь Репяхова уже дома и поделилась на своей странице в Инстаграм в разделе сториз кусочком своего рая - показала детскую комнату, передает Politeka.net.

Как видно со снимка, комната малыша будет в пастельных светлых тонах. Светло бежевые шторы и белые тюли, белая кроватка и бело-голубое постельное белье уже в кроватке. Также на фото видко две милые плюшевые игрушки, которые украшают крвоатку - зайка и мишка - они сидят в специальных корзинках, прикрепленных к поручням кроватки.

"Как же хорошо я выспалась", - написала Катя, и показала уютную детскую комнату.

Также Катя показала, как Виктор Павшик с голым торсом залез на стремянку, чтобы поправить тюли.

Как известно, недавно Репяхова и Виктор Павлик отдохнули и погуляли в Одессе, ненадолго сменив привычную обстановку. Тогда девушка призналась, что очень хочет родить раньше срока - на 38, 39 неделе - идеально.

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