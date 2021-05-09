"О чем еще можно мечтать?"

Молодая жена Виктора Павлика, которая сейчас ждет от него ребенка, показала свои архивные фото и рассказала о детстве

26-летняя Екатерина Репяхова показала, как отметила День матери со своей мамой. Об этом пишет Politeka.net.

Жена Павлика хочет стать блогером и регулярно показывает подписчикам в Инстаграм все происходящее в своей жизни. В новой серии Сториз девушка продемонстрировала, как они с мамой отмечали праздник. Так, вначале они сходили на представление в театр, а затем отправились ужинать в ресторан.

Позже Репяхова поделилась новым фото с мамой, на котором та сидит за рулем машины.

«Я стараюсь маме напоминать не только в праздник, что я ее люблю. У меня самая лучшая мама в мире. У меня было счастливое детство. Мама никогда в жизни меня не обидела и не дала в обиду. О чем еще можно мечтать ребенку?», - написала Екатерина.

Она также опубликовала несколько архивных фото, на которых позировала со своей мамой. На некоторых снимках Репяхова еще совсем маленькая, а на одном из фото она позирует в школьной форме. Судя по фото, мать и дочь действительно очень близки.

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