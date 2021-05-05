Жена известного украинского певца Виктора Павлика показала свой уличный стиль, при этом удивив выбором одежды

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм 26-летняя девушка показала себя во время прогулки и обратилась к своим подписчикам.

Сейчас Репяхова, которая работает концертным директором своего 55-летнего мужа, ждет появления на свет своего первенца. Девушка всегда любила делиться мельчайшими подробностями своей личной жизни в Инстаграм, и регулярно публикует в соцсети новые посты, показывая прогресс своей беременности.

На этот раз Катя поделилась снимком со своей прогулки по Киеву. На кадрах она идет по улице в клетчатом пальто, белой рубашке, джинсах и кроссовках с зелеными шнурками. При этом, ее одежда оказалась настолько мешковатой, что почти полностью скрыла совсем немаленький живот будущей мамы.

«А давайте устроим перекличку, кто из какого города?) Или кто, где родился и где живет сейчас. Интересно, какой город будет самым необычным и самым дальним от Киева», - обратилась к своим подписчикам Екатерина.

Люди тут же принялись писать, откуда они.

Ранее мы писали, что Репяхова поделилась редким фото со своим отцом и рассказала об их отношениях.

«Не общаюсь. Он психологически неуравновешенный человек», - заявила она.

Напомним, что беременная жена Павлика похвасталась праздничными развлечениями с супругом: «Просто космос».

Как сообщала Politeka, Павлик похвастался, за чей счет катается по заграницам с беременной женой: "Грубо говоря...".

Также Politeka писала, что беременная жена Виктора Павлика не общается с отцом, выяснилась причина: редкие фото.