Известный украинский певец Виктор Павлик рассказал, кто сейчас зарабатывает деньги в его семье

Как известно, в Украине продлили карантин до 30 июня, передает Politeka.net. Некоторые области находятся в красной зоне, поэтому проводить массовые мероприятия и концерты запрещено, что сказывается на заработках артистов.

По словам Виктора Павлика, сейчас его молодая беременная жена, его концертный директор Екатерина Репяхова, получает больше, чем он.(Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Известно, что за прошлый и этот год влюбленные несколько раз отдыхали за границей. Павлик раскрыл в программе "Світське життя" - поездки осуществляются практически за счет супруги. Кроме того, Екатерина за свои средства приобрела новое авто.

"На все Катя заработала, грубо говоря, сама. Она молодец! Она очень продвигает свой блог. Конечно, частично где-то и мои сохранения были, частично что-то по бартеру, где какие у нас кредиты. Вместе легче "отца" валить", - раскрыл певец.

Кроме того, артист поделился, что в его пасхальной корзине. Так, по словам Павлика, должны быть колбаса кольцом, хрен, ветчина или буженина и яйца. В планах было посетить церковь вместе с женой.

Как отметил Виктор, его супруге уже скоро рожать, поэтому у нее уже большой живот, а в церкви они не только хотят посвятить паски, но и чтобы пока нерожденный ребенок побывал в святом месте.

Отметим, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в прошлом году.

Напомним, что беременная жена Павлика внезапно решила уехать: «Виктор Франкович плачет».

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика загоняла 55-летнего мужа, заставив заниматься хозяйством: «Когда народный артист…»

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика показала, в каких условиях жила до замужества: "Представляете, это моя...".