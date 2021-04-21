«Чемодан перед собой и поехала»

Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своем отъезде

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 26-летняя супруга 55-летнего певца активно делится моментами своей жизни. В этот раз она рассказала, что собирается поехать в свой родной город – Днепр. Именно там она когда-то познакомилась с будущим мужем. Компанию девушке в этой поездке составит мама, а вот Виктор Павлик останется дома.

Всю беременность девушка проводит довольно активно в поездках и работе. И сбавлять обороты, похоже не собирается.

Репяхова в новых сторирс пожаловалась, что не может заставить себя начать собирать чемодан.

«Виктор Франкович смеется с меня», - сказала она.

Павлик быстро отреагировал на такую реплику.

«Виктор Франкович с меня смеется. Плачет. Почему смеется? Виктор Франкович плачет. Уже скучаю, конечно. Тот чемодан перед собой и поехала», - сказал он веселым голосом.

В конце концов девушка таки стравилась с задачей.

Отметим, супруга Виктора Павлика должна родить уже в июне. Мальчика супруги планируют назвать Михаилом. Для Екатерины Репяховой это будет первенец.

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