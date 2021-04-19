Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как справляется с физической нагрузкой от большого живота

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Репяхова активно рассказывает про протекание беременности, делится лайфхаками и своими переживаниями. Недавно девушка рассказала, как справляется с ноющими болями и усталостью, связанной с большим животом.

«Практически неделю хожу в легендарном немецком поясе-бандаже и думаю, как хорошо, что я его нашла. Главные его функции: бандаж поддерживает живот, снимает напряжение в спине и пояснице, уходят ноющие ощущения, становится меньше усталость, чувствуется прямо легкость», - отметила Репяхова.

Также она добавила, что ношение бандажа очень влияет на восстановление фигуры после родов, в особенности – талии.

«Что очень важно - безопасность: бандаж нигде не передавливает и не мешает движениям будущей мамы, он ни в коем случае не навредит малышу», - подвела итог Катерина.

В комментариях Репяховой оставили отзывы. Не обошлось и без критики. Некоторых разозлили советы Екатерины.

«Можно и без него», «Как вам подходит беременность, такая хрупкая», «Две беременности отходила без таких вот приспособлений... И все прекрасно было», - пишут пользователи сети.

Напомним, что беременная жена Павлика, которой резко стало плохо, показала кадры с клиники: «Сердце вылетает».

Как Politeka писала, что Виктор Павлик, оставив беременную жену, показал семейную идиллию со старшим сыном и внуком: «Смотри, какой».

Также Politeka сообщала, что Виктор Павлик в косухе тряхнул стариной, оседлав "железного коня": "Крутой пан!".