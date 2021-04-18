Співак Віктор Павлик, Молода дружина якого вперше готується стати мамою, збентежив яскравими фото
Як передає Politeka.net, 55-річний артист опублікував свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав на мотоциклі "Харлей Девідсон".
Усміхнений Павлик у всьому чорному: косусі, футболці, штанях і черевиках - похвалився своїм "залізним конем", викликавши захват і заздрість у шанувальників.
"Вікторе, ви красунчик, здоров'я вам! 🤘 💜 "; "Нічого собі!!! Крутий пан!!! 👍"; "Ваууу😍💪💪", - прокоментували користувачі.
Раніше Павлик розповідав, що у нього є крутий мотоцикл Harley-Davidson Sportster 48.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Балан з новою зачіскою з'явився на публіці з маленькою дівчинкою: "Буде прекрасним батьком"
Дан Балан на вечірці для обраних змусив дівчат забути про своїх хлопців: "Молодець, що прорвався"
Зірка "Дизель шоу" Писаренко, що втік в Росію, показав свого нового пернатого друга: "Хто на кого більше схожий"
Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
"Такий тільки у мене і у Бреда Пітта. Це без жартів. Це модель» егоїст " з однією сідушкою, розрахована на одну людину. Обсяг 1200 "кубиків", це мотоцикл для їзди по місту", - ділився Віктор, зазначивши, що не лихачить на дорогах і їздить"повільно і важливо".
До цього ми писали, що 26-річна дружина артиста, Катерина Репяхова, потрапила в лікарню. Дівчина розповіла у себе в Instagram, як проходить обстеження в клініці.
"Обожнюю свою Оксану Миколаївну (лікаря, - ред.) за те, що вона з позитивом на все так дивиться. Те, що вчора у мене було, каже: "а, це нормально, нічого страшного. На твоєму терміні це абсолютно нормально, коли серце вилітає», - поділилася Репяхова.
Нагадаємо, що вагітна дружина Віктора Павлика розповіла, як працює на знос: "я б не витримала…»
Як повідомляла Politeka, 55-річний Віктор Павлік публічно дав наганяй вагітній дружині: "брешеш ти все!"