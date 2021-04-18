Співак Віктор Павлик, Молода дружина якого вперше готується стати мамою, збентежив яскравими фото

Як передає Politeka.net, 55-річний артист опублікував свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав на мотоциклі "Харлей Девідсон".

Усміхнений Павлик у всьому чорному: косусі, футболці, штанях і черевиках - похвалився своїм "залізним конем", викликавши захват і заздрість у шанувальників.

"Вікторе, ви красунчик, здоров'я вам! 🤘 💜 "; "Нічого собі!!! Крутий пан!!! 👍"; "Ваууу😍💪💪", - прокоментували користувачі.

Раніше Павлик розповідав, що у нього є крутий мотоцикл Harley-Davidson Sportster 48.

"Такий тільки у мене і у Бреда Пітта. Це без жартів. Це модель» егоїст " з однією сідушкою, розрахована на одну людину. Обсяг 1200 "кубиків", це мотоцикл для їзди по місту", - ділився Віктор, зазначивши, що не лихачить на дорогах і їздить"повільно і важливо".

До цього ми писали, що 26-річна дружина артиста, Катерина Репяхова, потрапила в лікарню. Дівчина розповіла у себе в Instagram, як проходить обстеження в клініці.

Напередодні їй стало дуже погано - навіть стояти на ногах не могла. Катерина злякалася, що могла заразитися коронавірусом, тому зробила експрес-тест, який розвіяв побоювання. І все ж відвідала клініку, де пройшла кардіотокографію.

"Обожнюю свою Оксану Миколаївну (лікаря, - ред.) за те, що вона з позитивом на все так дивиться. Те, що вчора у мене було, каже: "а, це нормально, нічого страшного. На твоєму терміні це абсолютно нормально, коли серце вилітає», - поділилася Репяхова.

Нагадаємо, що вагітна дружина Віктора Павлика розповіла, як працює на знос: "я б не витримала…»

Як повідомляла Politeka, 55-річний Віктор Павлік публічно дав наганяй вагітній дружині: "брешеш ти все!"