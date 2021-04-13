Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика, которая находится на последних месяцах беременности, ошеломила поклонников своей активностью

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является блогером и концертным директором своего мужа. Как признавался Павлик в одном из интервью, блогерская деятельность Репяховой кормила их семью, пока он не мог давать концерты.

Несмотря на интересное положение, Репяхова продолжает активно работать. Она регулярно устраивает фотосессии, делает рекламные видео, а также ездит по делам. На последних месяцах беременности вести такой активный образ жизни весьма трудно. Поэтому работа на износ дала первые неприятные результаты.

Репяхова записала видеообращение к своим поклонникам и пожаловалась на состояние.

«Вчера сильно устала. Я ж еще и в машине переодевалась и по ступенькам бегала», - подписала видео Катерина.

Она также рассказала, что после насыщенного дня у нее так сильно болела спина, что она даже не могла пошевелиться.

«Хорошо, что сегодня мне особо никуда не надо. А то я бы не выдержала», - призналась девушка.

Впрочем, плохое самочувствие не остановило Репяхову и она продолжила активничать в сети, рекламируя различные продукты. К вечеру девушка также отправилась на маникюр.

Напомним, что беременная жена Виктора Павлика после скандальных откровений решила показать себя с другой стороны: «Ты светишься…».

Как сообщала Politeka, красавец-Виктор Павлик всколыхнул Сеть архивным снимком: «Еще тот бабник».

Также Politeka писала, что 55-летний Виктор Павлик публично дал нагоняй беременной жене: "Врешь ты все!".