Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика, которая находится на последних месяцах беременности, ошеломила поклонников своей активностью
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является блогером и концертным директором своего мужа. Как признавался Павлик в одном из интервью, блогерская деятельность Репяховой кормила их семью, пока он не мог давать концерты.
Несмотря на интересное положение, Репяхова продолжает активно работать. Она регулярно устраивает фотосессии, делает рекламные видео, а также ездит по делам. На последних месяцах беременности вести такой активный образ жизни весьма трудно. Поэтому работа на износ дала первые неприятные результаты.
Репяхова записала видеообращение к своим поклонникам и пожаловалась на состояние.
«Вчера сильно устала. Я ж еще и в машине переодевалась и по ступенькам бегала», - подписала видео Катерина.
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Она также рассказала, что после насыщенного дня у нее так сильно болела спина, что она даже не могла пошевелиться.
«Хорошо, что сегодня мне особо никуда не надо. А то я бы не выдержала», - призналась девушка.
Впрочем, плохое самочувствие не остановило Репяхову и она продолжила активничать в сети, рекламируя различные продукты. К вечеру девушка также отправилась на маникюр.
Напомним, что беременная жена Виктора Павлика после скандальных откровений решила показать себя с другой стороны: «Ты светишься…».
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