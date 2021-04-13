Архівне фото українського співака Віктора Павлики сколихнуло мережу

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на сторінці проекту «Зірковий шлях». Там вирішили порівняти, як відомий артист виглядав в 2000-х роках і зараз.

Знімок активно коментують. Однак в думках отоноітельно того, коли ж Павлик виглядав краще, користувачі Мережі розійшлися. При цьому молодого Віктора Павлика хтось навіть порівняв з Дмитром Монатіком.

"Так, чому люди старіють", "покращав тільки😂🔥", "У 2000 на Монатіка схожий", "ось це ще той бабій, чотирьох дружин поміняв", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Віктор Павлік дійсно був одружений чотири рази.

Вперше він одружився в 18 років на жінці на ім'я Ліда. Від неї має сина Олександра, який народився 22 квітня 1984 року. Він, як і батько, обрав для себе кар'єру співака.

Другою дружиною співака стала жінка на ім'я Світлана з Узбекистану, з якою він прожив 8 років. Від цього шлюбу у Віктора є дочка Христина, яка народилася в 1987 році.

Потім співак одружився з Ларисою - вони познайомилися в Тернопільській філармонії, де працювали разом. Лариса танцювала в ансамблі, а Віктор співав. Вона подарувала чоловікові 7 травня 1999 року сина Павла. На жаль, влітку 2020 року в результаті онкологічного захворювання хлопець помер. Йому був 21 рік.

Влітку 2020 року Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі 25-річній Катерині Репяховій. А вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайлом.

Зазначимо, Віктор Павлік вже тричі став дідусем - його старший син Олександр і його дружина Олеся стали батьками хлопчика на ім'я Давид, Його дочка Христина народила сина Вадима, також у співака є внучка Аміна.

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