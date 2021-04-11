Украинский певец Виктор Павлик удивил поведением на могиле сына

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео, снятое на кладбище. Он заснял крупным планом могилу Павла, который умер после длительной болезни летом 2020 года. Артист ничего не говорил и не объяснял, но на фоне звучала музыка. Павлик записал целых три сторис, показывая могилу и слушая музыку.

Что Павлик делал на кладбище непонятно.

Как известно, младший сын музыканта умер 7 августа 2020 года. Ему был 21 год. В 2018 году у него обнаружили онкологическое заболевание. Два года борьбы с раком не увенчались успехом и парень умер.

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Стоит отметить, что молодая жена Павлика Екатерина Репяхова после смерти Павла угодила в громкий скандал. У себя в Инстаграм девушка начала рассуждать о «боли утраты», а также говорила о том, как после всего случившегося "вернуться в социальные сети". Видео Репяховой разозлило экс-жену Павлика и мать Павла Ларису Созаеву. Она гневно высказалась в адрес новой возлюбленной музыканта, заявив, что та не имеет морального права обсуждать ее утрату после того, как увела артиста из семьи.

екатерина репяхова, виктор павлик

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика призналась, какие у нее отношения с 80-летней свекровью: "Она очень...".

Как сообщала Politeka, жена Павлика разоткровенничалась о половой жизни с 55-летним певцом: "Спать с человеком, который годится тебе в папы...".

Также Politeka писала, что новая жена Павлика призналась, почему все-таки не взяла его фамилию: "Когда я его встретила...".