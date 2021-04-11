Украинский певец Виктор Павлик удивил поведением на могиле сына

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео, снятое на кладбище. Он заснял крупным планом могилу Павла, который умер после длительной болезни летом 2020 года. Артист ничего не говорил и не объяснял, но на фоне звучала музыка. Павлик записал целых три сторис, показывая могилу и слушая музыку.

Что Павлик делал на кладбище непонятно.

Как известно, младший сын музыканта умер 7 августа 2020 года. Ему был 21 год. В 2018 году у него обнаружили онкологическое заболевание. Два года борьбы с раком не увенчались успехом и парень умер.

Стоит отметить, что молодая жена Павлика Екатерина Репяхова после смерти Павла угодила в громкий скандал. У себя в Инстаграм девушка начала рассуждать о «боли утраты», а также говорила о том, как после всего случившегося "вернуться в социальные сети". Видео Репяховой разозлило экс-жену Павлика и мать Павла Ларису Созаеву. Она гневно высказалась в адрес новой возлюбленной музыканта, заявив, что та не имеет морального права обсуждать ее утрату после того, как увела артиста из семьи.

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