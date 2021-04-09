Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика розповіла про стосунки з мамою свого чоловіка

26-річна Катерина Репяхова активно ділиться подробицями свого життя на сторінці в Instagram. У цей раз вона вирішила відповісти на питання фоловерів, передає Politeka.net.

Так, виявилося, що багатьох зацікавило, як дівчина знайшла спільну мову з матір'ю свого 55-річного чоловіка.

"Мамі ВП 80 років. Вона старенька бабуся. По своїй натурі дуууже флегматична. Які відносини? Ніколи мене не ображала, поганого про мене нічого не говорила", - розповіла Репяхова.

Зазначимо, мама народного артиста України Віктора Павлика живе в місті Теребовля На Тернопільщині. Вітаючи її з 8 березня, артист показав, в яких умовах мешкає Олександра Григорівна.

Зазначимо, Віктор Павлік нещодавно розповідав, що його мама отримує від 1300 до 1500 гривень пенсії, з яких щомісяця віддає 800 гривень за газ, а на їжу витрачає максимум 200 гривень. За словами артиста, 81-річній мамі цих коштів вистачає, адже вона живе одна і їсть дуже мало. Ніякої допомоги від рідних жінка не приймає.

"Вона не хоче брати гроші. Вона 100-200 гривень на їжу витрачає, на телефон-100 гривень. Мамі вистачає. Вона мало їсть-чай, хліб з маслом, шматочок якоїсь ковбаски. Можливо, молоко з булочкою», – розповідав артист.

При цьому жінка відкладає гроші для дітей і онуків, адже, за її словами, їй нема на що їх витрачати.

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