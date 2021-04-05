Беременная жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика задумалась о поездках с будущим ребенком и показала снимок из своего недавнего путешествия

Несколько недель назад 26-летняя Екатерина Репяхова, которая сейчас ждет ребенка от известного певца, летала отдыхать в Египет со своей мамой. Судя по всему, эта поездка заставила ее задуматься о путешествиях с ребенком, о чем девушка и написала в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Репяхова обратилась к своим подписчиком с животрепещущим вопросом.

«В каком возрасте и в какой город/страну вы впервые поехали с вашими детками? А фотография сделана на кораблике в Красном море всего пару недель назад», - написала она.

На снимке Екатерина позирует на борту прогулочного катера. Девушка сидит за столом в белой блузке с цветастым рисунком и смотрит на море со счастливой улыбкой. Судя по всему, прогулка доставляет ей большое удовольствие.

Подписчики Репяховой тут же принялись делиться своим опытом и комментировать ее пост.

«Какая красота», «Очень красивая», «Какое классное фото», «Вау», «Впервые полетели с ребенком в возрасте 1 годик и 2 месяца в Израиль», «Сыну было 6 месяцев ездили с ним в Крым на авто (из Днепра) и всё было отлично», «Мы впервые в 4 месяца поехали на поезде в другой город», - пишут люди.

Напомним, беременная жена 55-летнего Виктора Павлика поразила украинцев неожиданным поступком: "Способна на все...".

Как сообщала Politeka, молодая жена 55-летнего Виктора Павлика раскрыла секрет, который держит их вместе: «Чего и вам желаю».

Также Politeka писала, что 55-летний Виктор Павлик, обтянувшись черной кожей, показал беременной жене, что он еще о-го-го: "Робокоп".