Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, блеснула животиком в тонком платье

В январе этого года супруга артиста объявила о беременности, сообщает Politeka.net. Сейчас пара ждет мальчика и даже придумала ему имя - Михаил.

Счастливая мама не устает показывать свой животик, представая в разных нарядах. Так, в этот раз Репяхова удивила поступком - она опубликовала фото, на котором позировала в белоснежном платье, с оголенным плечом. Завершили образ жены звезды разные украшения. Красотка широко улыбалась, держа животик.

"Что только не придет в голову во время беременности 😅", - написала блондинка.

Всего за две минуты публикация собрала более 200 лайков и много комментариев.

"А вдруг повезет", "Какая красивая", "Вы невероятная", "Всем успеха 😍😍😍🔥🔥🔥", "Отличная идея", "Мне повезёт ❤️🙌", "Какая красивая😍🥰❤", "Шикарная", "Умничка..❤️❤️🙌", "Девушка беременная способна на все❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Вы обворожительная", "Катя,я всегда на вашей странице с улыбкой - вы такой позитив во всем! Спасибо🙌", "Прям светитесь от счастья,очень красивое фото)Здоровья мамочке и лёгких родов❤️❤️❤️🤞💝", "🔥Бомба", " Какая ты красивая😍😍😍", " Прекрасно выглядишь, Катюша", - написали пользователи сети.

Напомним, 26-летняя концертный директор Екатерина Репяхова и 55-летний певец Виктор Павлик поженились летом 2020 года.

Девушка раскрыла секрет идеальных отношений - оба не пытаются поменять друг друга.

Напомним, 55-летний Виктор Павлик, обтянувшись черной кожей, показал беременной жене, что он еще о-го-го: "Робокоп"

Как сообщала Politeka, беременная жена 55-летнего Павлика закуталась в тонкую ткань, посветив своим животом: "Как пенка на молоке"

Также Politeka писала, что беременная жена Виктора Павлика не удержалась, показав, как им весело в постели: "Это любовь..."